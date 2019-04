MARINELLI, Félix



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Félix Marinelli, survenu à Montréal, le 2 avril 2019, à l'âge de 93 ans. Il était le fils de feu M. Angelo Marinelli et de feu Mme Adeline Bonenfant. Il part rejoindre ses épouses: en premières noces Mme Thérèse Coulombe et en secondes noces Mme Gisèle Senécal.Il laisse dans le deuil ses enfants: Félix (Nicole Plouffe), Francine (John Baiani), Diane et Daniel, ses petits-enfants: Caroline et Jonathan Brosseau, Frédéric Marinelli, Élisa et Jessica Baiani, ses frères et soeurs: Roger, Thérèse et Réjeanne (Pierre Petrucci), ainsi que ses neveux et nièces et autres proches parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 avril 2019 de 13h30 à 17h à la:Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.La famille tient à remercier le personnel l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leurs bons soins et dévouement auprès de M. Marinelli.