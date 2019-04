DUMAS, Edgar



Lundi, le 1er avril 2019, est décédé Edgar Dumas de LaSalle, époux de Pauline Benoit.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Miguèle (Claude), Benoit (Danielle), Lyne (Richard) et Anne, ses petits-enfants Simon, Alexandre, Charles, Geneviève, Vincent et Laurent, ses frères et sa soeur : Leonard (Jacqueline), Jeannine, Peter (Monique) ainsi que ses nièces, neveux et amis.La famille vous accueillera au Complexe Funéraire Urgel Bourgie/Athos du 1275, avenue Dollard à LaSalle (Québec) H8N 2J1,le vendredi, 12 avril 2019 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00 ainsi que le samedi 13 avril de 9h00 à 10h00 où une liturgie suivra.Un don à la Fondation canadienne du rein serait apprécié.