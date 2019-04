RACETTE, Jeannine



Le 3 avril 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée entourée de ses proches Mme Jeannine Racette, épouse de M. Gérald Rivest.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Isabelle Béland), Luce (Christian Barré) et Isabelle; ses petits-enfants: Gabriel (Véronique Charron), Émilie, Olivier, Vincent (Catherine Coté), Félix, Marie-Hélène (Vincent Martineau-Fortier) et Samuel (Marie-Serena Oakes); ainsi que son arrière-petit-fils Nathan.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 avril à partir de 11h au:L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infoSuivi d'une messe à 15h et d'une réception.Vos témoignages de sympathie peuvent prendre la forme d'un don à la Fondation des maladies du coeur.