MONTOYA VELASQUEZ, Rocio



À l'hôpital Cité-de-la-Santé, le 4 avril, à l'âge de 75 ans, est décédée Madame Rocio Montoya, épouse de feu Octavio Velasquez.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claudia (Roberto Sansone), Monica (Daniel Théroux) et Jean-Paul (Mélanie Savage), ses petits-enfants José David et Naomi, John, Orlando, Samantha, Justin et Thomas, de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le vendredi 12 avril de 13h à 17h et de 19h à 22h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 20h30 au salon.Un don à la Société Alzheimer serait apprécié.