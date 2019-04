DE SÈVE, Michel



À Montréal, après avoir été un survivant du cancer pendant plus de 15 ans, est décédé Michel De Sève.Il laisse dans le deuil ses parents Raymond De Sève et Carmen Corbeil De Sève, sa soeur Julie et son conjoint André Pruneau, sa grande amie Sylvie Trottier et ses deux enfants Annabelle et Sébastien, son meilleur ami Dany et sa conjointe Nancy, son ami Patrick ainsi que ses nombreux cousins, cousines, tantes, oncles et amis.Un rassemblement intime et privé en mémoire de Michel aura lieu à une date ultérieure.