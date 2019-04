DORAIS, Gilles



À Laval, le 3 avril, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Gilles Dorais, époux de feu Camille Bénard.Il laisse dans le deuil sa fille Michelle (Pierre Sauvé), son fils Daniel (Suzanne Ouellet), sa fille France (Michael Tonolli), ses petits-enfants Frédéric (Catherine), feu Isabelle et Sabrina (Alex), ses soeurs Irène, feu Gisèle et Jacqueline, sa grande amie Jeannine Marseille, de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele vendredi 19 avril dès 13h; une cérémonie commémorative sera célébrée à 15h30 au salon.Au lieu de fleurs, un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval serait apprécié.