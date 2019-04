RÉMY, Rolland



À Montréal, le 23 mars, est décédé Rolland Rémy, à l'âge de 68 ans.Il laisse dans le deuil ses soeurs Lise, Diane, Françoise, Claire et Céline, son frère Pierre, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 avril à partir de 10h, suivi d'une cérémonie à 11h en l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.La famille souhaite remercier le personnel du CHSLD Yvon-Brunet pour les bons soins apportés.LAURENT THÉRIAULT