5 idées d’escapades pour le congé de Pâques

Vous avez besoin de changer d’air? Profitez de la longue fin de semaine pour partir à la découverte de l’une de ces 5 destinations!

À voir aussi: 9 choses à savoir avant de réserver sur Airbnb

Bromont

Située dans la région de la Montérégie, la ville de Bromont plaira autant aux amateurs de plein air qu’aux fins gourmets. Selon la météo et vos envies, optez pour un après-midi de ski, une journée de détente au BALNEA Spa ou un circuit gourmand dans les petites rues du centre-ville. Le Café 1792 et le restaurant & boutique gourmande L’Étrier, qui propose une délicieuse cuisine du terroir, sont deux adresses à retenir. À quelques minutes seulement, l’hôtel Beatnik représente l’option idéale pour profiter d’une bonne nuit de sommeil et d’un moment de tranquillité au cœur de la nature.

Prince Edward County

Profitez de la longue fin de semaine pour vous offrir une escapade gourmande! Du 5 au 28 avril, les restaurateurs de la région de Prince Edward County en Ontario vous invitent à prendre part à l’évènement printanier Countylicious. Pour l’occasion, plusieurs établissements proposent des menus 3 services mettant en vedette les produits du terroir. De plus, n’oubliez pas d’inscrire la route des vins à votre agenda. Vous pourrez vous arrêter dans quelques vignobles afin de déguster les différents produits offerts. La petite ville de Wellington promet de vous charmer alors faites vite et réservez une chambre au Drake Devonshire!

Halifax

Avec des vols directs offerts à partir de Montréal, la capitale de la Nouvelle-Écosse s’offre à vous en quelques heures seulement! À votre arrivée, posez vos valises au Prince George Hotel. L’établissement étant idéalement situé, vous aurez la possibilité de profiter de la vie nocturne et de parcourir la ville à pied. Prêts à explorer? Une balade dans le port s’impose afin de découvrir les magnifiques propriétés historiques. En fin de journée, les amateurs de bières se feront un devoir de visiter la brasserie Alexander Keith avant de conclure la soirée autour d’une assiette d’huîtres au restaurant Edna.

Philadelphie

La cité de l’amour fraternel regorge de bâtiments historiques et de bonnes adresses gourmandes alors n’attendez plus et mettez le cap sur Philly! Cette ville de la Pennsylvanie s’explore facilement à pied avec un passage obligé par ses magnifiques parcs urbains afin de relaxer un moment. Les adeptes d’art de rue se plairont à admirer les fresques qui colorent la ville tandis que les passionnés d’histoire se précipiteront au Independance Hall. Pour découvrir les spécialités culinaires, aventurez-vous au Reading Terminal Market et goûtez au célèbre «cheesesteak de Philadelphie».

Chicago

Après un vol de quelques heures, vous mettez enfin les pieds dans la ville de l’État de l’Illinois. L’hôtel Ace, dans le quartier de West Loop, est un bon point de départ pour satisfaire vos envies culinaires. À l’heure du brunch, rendez-vous au Little Goat Diner et à celle de l’apéro au Avec afin de boire quelques cocktails accompagnés de petits plats d’inspiration méditerranéenne. Pour contempler les grattes-ciel de plus près, vous devez absolument réserver une croisière sur la rivière Chicago. Cette activité promet de vous en mettre plein la vue! Ensuite, cap sur le parc Millennium le temps d’une petite balade sans oublier de jeter un coup d’œil au «Cloud Gate», la célèbre sculpture en forme d’haricot. Notez bien que votre séjour dans la ville des vents se doit d’inclure une dégustation du plat emblématique: la «deep dish pizza»!