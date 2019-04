ROY, Richard



À Ste-Anne-des-Lacs, le 5 avril 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Richard Roy, époux de Mme Alice Crispin.Outre son épouse Alice, il laisse dans le deuil ses filles Isabelle (Sylvio Côté), Stéphanie (Guillaume Aucoin) et Geneviève (Régis Vivier), ses petits-fils Marcus, Frédérik et Francis, ses arrière-petites-filles, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 12 avril 2019 de 19h à 22h et samedi le 13 avril 2019 de midi à 14h au salon de la :214, RUE PRINCIPALE,ST-SAUVEUR-DES-MONTS, QCwww.maisontrudel.comLes funérailles auront lieu samedi le 13 avril 2019 à 14h à l'Église de St-Sauveur.