MARIEN PERREAULT, Agathe



À Lanoraie, le 29 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Agathe Perreault, épouse de feu Philippe Marien et mère de feu Jules.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Francine), Michel (Lyne), François (Louise), Pierre (Chantal) et Yves (Marylene), ses dix petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants, son frère Luc Perreault, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce vendredi 12 avril de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:Les funérailles auront lieu en l'église de St-Roch-de-l'Achigan, le samedi 13 avril à 11h, et de là au cimetière du même lieu. Ouverture du salon samedi dès 9h.