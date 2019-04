BOUTHILLIER, Gaston



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 6 avril 2019, est décédé à l'âge de 83 ans, monsieur Gaston Bouthillier, époux de madame Thérèse Aubin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane, Sylvain (Yolande), feu Claude et Martin (Maria), ses petits-enfants Claudine (Jimmy), Simon, Jérémy et Justin, ses arrière-petits-enfants Noémie et Félix, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 avril 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 13 avril 2019, de 9h30 à 10h30 à la :Les funérailles seront célébrées le samedi 13 avril 2019 à 11h, en l'église de St-Hubert, 5310 chemin Chambly, St-Hubert, J3Y 3N7.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.La famille tient à remercier le personnel du département de cardiologie et des soins palliatifs pour les bons soins prodigués et leur soutien.