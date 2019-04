LE BLANC, Johanne



À Saint-Vincent de Paul, Laval, en mars 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée Madame Johanne Le Blanc, fille de feu Victor Le Blanc et de feu Lucille Bonetto. Elle va aussi rejoindre sa petite soeur Anne-Marie.Johanne laisse dans le deuil sa tante Pauline Bonetto, son filleul Marc Beaudoin, ainsi que de nombreux cousins, cousines et amis, situé en Ontario, au Québec et au Nouveau Brunswick.La famille recevra les condoléances en l'église St-Sylvain (750, boul. Saint-Sylvain, Laval) dès 11 h samedi le 13 avril.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation CHU Sainte-Justine ou à un organisme de votre choix seraient appréciés.