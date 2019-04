LADOUCEUR, Marcel-Marie



Il nous a quittés. Il poursuivra maintenant sa route ailleurs, en solitaire.Indéfectibles étaient son amour et son attachement pour son épouse Lucie et ses deux enfants Catherine (Sébastien) et Benoit (Catherine), ainsi que pour ses petits-enfants tant aimés et choyés, Gabrielle, Hugo, Théo et Nathan. Il laisse aussi son frère Maurice (Francine) ainsi que de nombreux parents, collègues et amis.Il sera exposé le samedi 13 avril de 14 à 17 heures et de 19 à 21 heures au :146 RUE ST-LOUIS, ST-EUSTACHEUne réunion de prières aura lieu ce même jour au salon à 20h30. L'inhumation aura lieu au cimetière de Valleyfield lundi le 15 avril à 11 heures.Nous adressons de sincères remerciements au docteur Guy Leblanc, oncologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ainsi qu'à son équipe et notre reconnaissance aussi à tout le personnel dévoué aux soins palliatifs du centre d'hébergement Ste-Rose-de-Lima de Laval pour leur accueil chaleureux et leur humanisme hors du commun.