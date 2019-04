GÉLINAS LACERTE, Pauline



De Rivière-des-Prairies, le samedi 6 avril 2019 est décédée, à l'âge de 81 ans, Pauline Gélinas, épouse de feu Réal Lacerte.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Denise), feu Daniel, Alain et Éric, ses frères et soeurs : feu Angèle, Hélène (Maurice), André (Pierrette), Marcel (Madeleine), Lise (Guy), François (Jacqueline) et Claire (Guy), sa belle-famille, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 14 avril 2019 de 10h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.