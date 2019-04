DOLLÉ, Gérard



À Montréal, le 3 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Gérard Dollé, époux de Lucienne Dollé. Né à Strasbourg, France le 4 juillet 1938.Passionné par son travail, il fut partenaire dans la companie Continental Auctioneers à Montréal jusqu'à ce jour.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: David (Geneviève) et Michelle (Todd), ses petits-enfants: Laurent et Dorian, sa soeur Simone (Fred), son frère Albert, son neveu Philippe (Pamela), ses nièces: Nathalie (Pierre) et Christine, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 14 avril 2019 de 13h00 à 17h00, suivi d'un service commémoratif le même jour à 17h00 au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7 514-342-8000www.dignitequebec.comLa famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal et du Manoir Cartierville pour leurs soutiens et tous les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (Heart and Strock Fondation of Canada) serait apprécié.