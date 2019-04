Alanis Désilets lance un message inspirant d’acceptation de soi à une inconnue

L’une des nombreuses raisons pour lesquelles on adore Alanis Désilets, c’est son positivisme contagieux et son authenticité.

L'un des meilleurs exemples est sans aucun doute quand elle avait choisi de répondre à un commentaire désobligeant sur son poids qu’un abonné avait décidé de lui envoyer sur Instagram.

Celui-ci lui avait dit qu’elle devrait «perdre du poids pour avoir une shape de feu comme son amie Catherine Paquin».

Au lieu de l’attaquer, Alanis avait préféré faire l’éloge de son amie et avait aussi encouragé les gens à décrire les femmes par leur personnalité et leurs accomplissements plutôt que leur poids, et on est tout à fait d’accord avec elle!

Ce mercredi, alors qu’elle magasinait au Carrefour Laval, Alanis a entendu une inconnue tenir des propos que la majorité des femmes ont probablement déjà répétés.

Dans le magasin Zara, l’inconnue a dit qu’elle n’avait pas la «shape» pour porter un jumpsuit en dentelle noire.

Alanis a profité de sa plateforme qui est suivie par plus de 250 000 abonnés pour dire qu’il n’y a pas de «shape» pour porter quoi que ce soit et qu’elle l’avait trouvée très belle dans le jumpsuit!

On a tous besoin d’entendre ce type de message à un moment ou un autre.

On espère que l’inconnue suit Alanis et qu’elle va acheter le morceau!

