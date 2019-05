QUEVILLON NOISEUX, Yvette



À Montréal, le 14 mars 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Yvette Noiseux, épouse de feu Richard Quevillon.Elle laisse dans le deuil ses filles Louise (Gérald Desmarais) et Ginette (Denis Clermont), ses petits-enfants Geneviève (P. A. Bonin) et Gilbert, ses arrière-petits-enfants, ses trois soeurs, ainsi que des neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances le 9 mai 2019 de 13h à 14h30 au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7L'inhumation suivra à 14h45 au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.