DESHAIES, Benoit



À Montréal, le 7 avril 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Benoit Deshaies, époux de Mme Lise Mousseau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lise-Anne (Marc), Benoit (Andrée), France (Jocelyn) et Marie-Josée, ses petits-enfants Térence, William, Mathisse, Morgane, Lambert, Laurent, Véréna, Henri-Georges, Inès et Edgar, sa soeur Marie-Ange, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 13 avril 2019 à 13h en l'église Saint-André-Apôtre (10503 avenue de l'Esplanade, Montréal, H3L 2Y4). La famille recevra les condoléances à compter de 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Docteur Benoit Deshaies (1988, rue Sainte-Catherine Est, bureau 101, Montréal, Qc, H2K 2H7).Les services funéraires ont été confiés à la:Résidence funéraire Notre-Dame