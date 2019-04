Limoges, Louis



Louis Limoges, président de Pied-Mont Dora, s'est éteint paisiblement avec courage et dignité, le lundi 8 avril 2019, prédécédé de ses parents, Lucien et Lydia Pelletier, de son frère Gilbert et de ses soeurs Janine (feu Marcel Trudel) et Raymonde (Joey Bart).Louis manquera à jamais à ses fils aimants et dévoués, Paul (Tammie) et Robert (Lisa) et à ses petits-enfants adorés, Alexandre, Benjamin, Emilie, Katheryn, Kennedi et Logan et ses chères soeurs, Rita (Claude Desjardins) et Alice (feu Thom Weaver), son merveilleux frère, Fernand (feu Huguette) et ses neveux et nièces.Louis chérissait ses meilleurs amis de longue date ainsi que ses très chers employés de chez Pied-Mont Dora.La famille Limoges exprime sa profonde et sincère gratitude au personnel du CHUM pour les excellents soins de soutien reçus par Louis.Les visites auront lieu le vendredi 12 avril de 16h à 20h à laSTE-ANNE-DES-PLAINESLes funérailles auront lieu le samedi 13 avril à 11h à l'église de Ste-Anne-des-Plaines. Samedi, ouverture de l'église à 10h.Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à la Fondation du C.H.U.M.https://fondationduchum.com/