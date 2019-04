MATHIEU, Laval



Le 4 avril, à l'âge de 84 ans, est décédé Laval Mathieu, actuaire FICA, époux de Lucile Pouliot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Bernard, Sylvain (Marylène) et Bruno, ses petites-filles Cassandra, Laurie et Victoria, ses soeurs Clémence, Denise, Marcelle, Francine, Lise, son frère André ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comle mercredi 17 avril de 17h à 21h ainsi que le jeudi 18 avril de 10h à 12h et de 13h à 15h.Les funérailles seront célébrées le jeudi 18 avril à 15h30 en l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, 5811, Auteuil, Brossard.Au lieu de fleurs, un don au Manoir Soleil de Chambly serait apprécié pour leur grand dévouement.