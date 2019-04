SÉVIGNY, Jocelyne



À Montréal, le 25 mars 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Jocelyne Sévigny.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Lorraine (Eddy Neal), Jacques, Jean (Micheline La Marre), Mario, Renée (Jean Saucier), Linda (Benoit Boulet), plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 avril 2019, de 13h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, MontréalSuivra une cérémonie religieuse à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.La famille tient à remercier le Docteur Stéphane Doucet et son équipe pour les bons soins prodigués à Jocelyne.