Christopher Gibson frustre le Rocket

Le Rocket de Laval n’a été en mesure de déjouer Christopher Gibson qu’une fois et s’est incliné par la marque de 2 à 1 devant les Sound Tigers, mercredi à Bridgeport.

Alex Kile, sur une passe d’Alexandre Alain, a été le seul buteur de la rencontre pour le club-école du Canadien de Montréal.

Gibson se sentait peu généreux devant la cage des Sound Tigers, repoussant 31 rondelles.

De l’autre côté de la patinoire, Michael McNiven a cédé deux fois sur 20 lancers.

Kieffer Bellows, un choix de premier tour des Islanders de New York en 2016, a ouvert la marque pour les favoris de la foule. Stephen Gionta a été l’autre buteur des Sound Tigers.

Le Rocket et les Sound Tigers ont respectivement obtenu six et quatre avantages numériques. Les deux équipes ont toutefois été incapables de profiter de leurs chances sur le jeu de puissance.

Éliminé de la course aux séries de la Ligue américaine de hockey depuis déjà une semaine, le Rocket a encore deux matchs à disputer cette saison, vendredi contre le Crunch, à Syracuse, et samedi contre les Devils, à Binghamton.