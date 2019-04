«De la pure joie», confie David Saint-Jacques

L’astronaute québécois David Saint-Jacques a raconté mercredi le combat psychologique de tous les instants qu’il a mené lundi en réalisant sa sortie dans l’espace pour effectuer l’entretien de la Station spatiale internationale.

« Même si c’est fantastique comme expérience [...] notre subconscient se rend bien compte que nous sommes dans un environnement extrême, a-t-il expliqué, comparant sa journée éprouvante à un marathon. C’était de l’or. C’était du travail dur, mais en même temps de la pure joie. »

Deux jours après être devenu le premier Québécois de l’histoire à effectuer une sortie spatiale, il a raconté par vidéoconférence en direct de l’espace son expérience aux journalistes réunis à l’Agence spatiale canadienne, à Longueuil.

Lever du soleil

Deuxième à sortir après sa collègue Anne McClain, de la NASA, la première chose qui l’attendait au dehors de la station en orbite autour de la Terre était le lever du Soleil. Il a ensuite été surpris par la rotation de la planète, un moment où « l’instinct a pris le dessus ».

« J’ai senti que mon esprit s’est ajusté. Ma raison a pris le dessus pour me dire “c’est correct, t’es en orbite aussi, tu ne vas pas tomber, c’est correct” », a souligné l’astrophysicien et ingénieur.

Décharge d’adrénaline

Si sa concentration devait être à son maximum tout au long de sa mission, qui a duré 6 h 29, le Québécois de 49 ans a indiqué avoir eu quelques « moments de lucidité ».

« On prend le temps de regarder autour et essayer d’absorber ça. Honnêtement, je suis sûr que ça va me prendre des semaines, des mois ou peut-être des années avant d’absorber l’expérience », a confié M. Saint-Jacques.

La décharge d’adrénaline a été si intense que malgré la fatigue qui l’affectait une fois l’opération terminée, il a été difficile de trouver le sommeil.

Il a été marqué « de pouvoir être en vie » dans l’environnement hostile qu’est l’espace, soulignant le génie humain derrière un tel « miracle », se considérant comme fier et privilégié.

► Le retour sur Terre de David Saint-Jacques est prévu pour le 24 juin, ce qu’il considère comme l’un des moments les plus dangereux de l’ensemble de sa mission.