Des compressions chez SNC-Lavalin

SNC-Lavalin procède une fois de plus à des compressions budgétaires et à des gels d’embauche, alors que l’entreprise montréalaise semble incapable de se sortir du pétrin dans lequel elle se trouve.

Tous les gestionnaires de l’entreprise ont reçu la semaine dernière une note de service signée par le PDG, Neil Bruce, les informant d’une réduction immédiate des budgets discrétionnaires et de l’imposition de nouvelles règles plus strictes en matière d’embauche.

Maintenir la cote de crédit

Les budgets pour participer à des voyages et assister à des conférences ont aussi été resserrés.

«Comme vous pouvez le comprendre, 2019 s’avère difficile jusqu’à présent. Dans des moments comme celui-ci, nous devons envisager toutes les actions possibles qui sont sous notre contrôle», affirme le président et chef de la direction, Neil Bruce, dans cette note interne obtenue par le Globe and Mail et dont Le Journal a pu confirmer l’authenticité.

Ces nouvelles mesures semblent démontrer à quel point la direction fait des pieds et des mains pour maintenir sa cote de crédit. En février, l’agence de notation Standard & Poor’s a décoté l’entreprise, de sorte que ses titres d’emprunt flirtent désormais avec le statut peu enviable d’obligations de pacotille. Pour se sortir de cette situation fâcheuse, SNC a notamment vendu sa participation de 10,01% dans l’autoroute à péage 407, en Ontario, pour 3,25G$.

La haute direction également

Les déboires de l’entreprise ont également un impact sur la rémunération de la haute direction de l’entreprise. Celle-ci a vu sa paie baisser de 18% en 2018. Trois hauts placés ont renoncé à leurs bonis et la rémunération globale des cinq plus importants dirigeants est passée de 17,8M$ à 14,6M$. Le PDG Neil Bruce a vu son salaire passer de 6,3M$ en 2017 à 5,4M$ l’an dernier.

L’action de SNC-Lavalin (TSE: SNC) a terminé la journée d’hier en hausse de 80 cents (2,36%), à 34,66$, bien loin des 48,50$ qu’elle valait avant l’explosion du plus récent scandale entourant l’entreprise.