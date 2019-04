Des règles plus strictes pour les demandeurs d’asile

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau resserre les règles aux demandeurs d’asile, dont ceux qui entrent illégalement au pays via le rang Roxham, à Saint-Bernard-de-Lacolle.

Les nouvelles règles, enfouies dans un épais projet de loi déposé au Parlement lundi, permettent au Canada de refuser la demande d’asile à ceux qui ont fait pareille démarche aux États-Unis.

« Les changements que nous proposons visent à décourager la migration irrégulière en empêchant l’accès à ceux qui présentent des demandes répétées dans différents pays », écrit dans un courriel le bureau du ministre fédéral de la Sécurité frontalière, Bill Blair.

Cette nouvelle mesure aurait touché plus de 3150 personnes provenant des États-Unis depuis le début de la vague de migrants irréguliers, au printemps 2017.

La même règle s’applique pour les demandeurs d’asile qui font les mêmes démarches au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Ces derniers sont toutefois beaucoup moins nombreux.

Pas expulsés

Les demandeurs qui magasinent en quelque sorte leur pays d’asile ne seront pas expulsés du Canada sur-le-champ. Ottawa devra s’assurer qu’ils ne courent pas le risque d’être persécutés dans leur pays d’origine. Ceux qui possèdent un statut officiel aux États-Unis y seront quant à eux renvoyés.

Après avoir accueilli à bras ouverts des dizaines de milliers de réfugiés syriens, Justin Trudeau se défend aujourd’hui de barrer la route à des migrants à la recherche d’une vie meilleure. « On s’assure que le système va être plus équitable et mieux appliqué », a réagi le premier ministre.