Deux jours de soleil et de froid

MONTRÉAL – Après la tempête, les journées de mercredi et de jeudi s’annoncent ensoleillées, mais froides. Un court répit avant l’arrivée d’un autre système qui devrait affecter le Québec vendredi.

Durant la journée de lundi, un important système hivernal a traversé le Québec et a laissé un mélange de précipitations considérable sur son passage. Plusieurs arbres ont été brisés et de nombreuses pannes de courant ont été signalées en raison de la pluie verglaçante, principalement sur la couronne nord de Montréal.

À certains endroits, jusqu’à 15 millimètres verglas ont été enregistrés. Sans oublier les 5 à 15 cm de neige qui se sont accumulés sur plusieurs secteurs de la province.

Les avertissements de neige et de pluie verglaçante ont été levés par Environnement Canada. L’organisme fédéral prévoit du soleil pour les journées de mercredi et de jeudi, avec quelques passages nuageux et des températures similaires à celles ressenties en début de semaine. À Montréal comme à Québec, il fera un maximum de 3 °C, mercredi, et entre 4 °C et 7 °C jeudi.

Un autre système va affecter la province, vendredi et samedi, apportant de la neige intermittente et de la pluie. À partir de vendredi, les températures devraient également augmenter de quelques degrés.