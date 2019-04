KNOEPFEL, Peter



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Peter Knoepfel, le 7 avril 2019.Époux bien-aimé de Madame Pauline Knoepfel (née Thériault), il était un père aimant pour ses filles, Sandy (Robert), Cynthia (Edouard) et Lynn (Marc-Antoine) et le grand-père adoré de Lauren, Kayla, Sienna, Nayla, Nicolas, Olivia et Noah. Il restera dans le coeur de ses nièces, neveux, parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:ce jeudi 11 avril 2019 de 18h00 à 21h00. Les funérailles seront célébrées à l'église Néo Apostolique, 4375 boulevard Samson, Laval, Qc H7W 2G8, ce samedi 13 avril 2019 à 14h00.Au lieu de fleurs, des dons à sa mémoire à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.