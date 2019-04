JACOB, Guy



À Montréal, le 28 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Guy Jacob.Il laisse dans le deuil son épouse Fernande Fluet, ses petits-enfants Colo Jacob et Camille Jacob, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 avril 2019 de 10h à 12h à la1284, CHEMIN ST-HENRIMASCOUCHE, QC J7K 2N4