Et s’il y avait un Uber de pompiers?

Tassez-vous, simulateurs réalistes. On ne veut pas de vous ici. Le jeu indie Embr a peut-être des éléments de simulation, mais ajoute une bonne couche de rigolo qui risque d’attirer pas mal n’importe quel type de gamer.

Dans Embr, vous n’incarnez pas un pompier traditionnel, mais bien une version «Uber». Un peu comme un travailleur indépendant ou pigiste. Dans ce jeu inspiré de la « gig economy », tout le monde peut être pompier. C’est inquiétant.

Bande-annonce

En tant que pompier pigiste, vous avez des outils de sauvetage, un bon tarif, un horaire flexible et aucun entraînement. Vous allez devoir défoncer des portes pour éteindre des feux, gérer des fuites de gaz et réparer des installations électriques. Il faudra sauver des vies, aussi.

Plus votre business connaît du succès, plus vous aurez les moyens d’améliorer vos services et outils.



Embr aura aussi un mode coop en ligne pour 4 personnes, mais vous pouvez très bien jouer seul.



Malheureusement, il faudra attendre à 2020 avant le lancement d’Embr, mais une période d’accès anticipé est prévue.