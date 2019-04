Étranger chez nous

À lire tout ce qui vilipende le projet de loi sur la laïcité, à voir la militante QS et conjointe d’Amir Khadir, Nima Machouf, se présenter pour le NPD, parti fédéraliste le plus centralisateur, et à entendre des intégristes évoquer un projet de haine défendu par le gouvernement caquiste, il se dégage la désagréable impression d’être traité comme un étranger.

Projet de société

Le projet de loi 21 ne sort pas des nues. Il s’inscrit dans une démarche historique où les Québécois se sont libérés du carcan du clergé pour œuvrer à la laïcisation de leurs institutions.

Il ne reflète en rien une démarche anti-immigrante. Il expri­me plutôt des règles pour assurer cette volonté de neutralité de l’État et de certains représentants exerçant une autorité ou une influence significative.

Le projet s’inscrit dans la définition d’une citoyenneté québécoise forgée au fil des gouvernements et des lois.

La consécration d’une langue officielle, la laïcisation des commissions scolaires et l’abolition de l’enseignement religieux dans les écoles ne sont que quelques exemples de ces efforts pour réunir la diversité dans une citoyenneté commune et harmoniser le vivre ensemble.

Le communautarisme issu du multiculturalisme et de la charte canadienne nous condamnerait à n’être qu’une minorité parmi d’autres si le gouvernement québécois n’assumait pas son rôle de circonscrire la citoyenneté québécoise.

Souverainisme d’opportunité

La déclaration d’une jeune manifestante selon laquelle elle n’avait pas à respecter les lois du Québec, parce qu’il n’est pas un pays, rend encore plus songeur sur les effets du multiculturalisme.

La position sur le port des signes religieux adoptée par le conseil national de QS ne peut qu’encourager ce communautarisme et ne reflète pas la ferveur souverainiste dont le parti se targue. La convergence QS-PQ n’est pas pour demain.

La candidature de Machouf dans Laurier-Sainte-Marie rappelle malheureusement que QS a contribué à en chasser l’indépendantiste Gilles Duceppe.