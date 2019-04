Flames de Calgary : Bill Peters a réussi à faire passer son message

Si les Flames de Calgary ont surpris bien des observateurs en terminant au sommet de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison, c’est notamment grâce à l’acharnement de leur entraîneur-chef Bill Peters.

L’ancien pilote des Hurricanes de la Caroline, qui pourrait être en lice pour l’obtention du trophée Jack-Adams remis à l’entraîneur-chef de l’année, a su rallier ses hommes en plaçant la barre haute et en exprimant un message fort. Tous ont ramé dans la bonne direction pour mener le club vers un total de 107 points.

«Bill a eu un impact important, évidemment, a mentionné le directeur général Brad Treliving au quotidien "Calgary Sun". Dès le jour 1, il a donné le ton et établi les standards de performance collective à atteindre. Il a des attentes relatives à la façon de jouer de l’équipe et il n’y a pas de compromis. Cela dit, il permet aux joueurs de s’exprimer, mais il reste très clair et direct. Je pense que c’est très bien que les gars reviennent à la maison le soir et s’interrogent sur ce que leur entraîneur pense.»

Capitaine des Flames, Mark Giordano est tout à fait d’accord avec son DG.

«Bill est clair et direct. Il n’a pas changé depuis le premier jour où il a mis les pieds ici. Nous arrivons à l’aréna afin de bien nous préparer pour le match suivant, car son message est sans ambiguïté. Comme joueur, vous appréciez quand les directives sont limpides. Vous n’avez qu’à exécuter ce qu’il faut et cela nous a aidés.»

Bonne influence pour les jeunes

La contribution de Peters se fait également sentir chez les plus jeunes, qui voient en lui le mentor idéal.

«Son message est le même chaque jour. Même si nous avons perdu le soir précédent, demain est un autre jour et il débarque ici avec le sourire. Il est capable de soutirer le meilleur de tout le monde et tous aiment jouer pour lui, a affirmé l’ailier de première année Austin Czarnik. Plusieurs connaissent la meilleure saison de leur carrière.»

Ayant côtoyé l’homme de 52 ans durant un peu plus de deux campagnes en Caroline, l’attaquant Derek Ryan a décidé de le suivre à Calgary en acceptant un contrat des Flames, l’été dernier. Il ne regrette pas son choix.

«En termes de stratégies et de la manière diriger les jeunes de la LNH, je crois qu’il est demeuré le même depuis ma première rencontre avec lui, a-t-il dit. Je sais ce qu’il attend de chacun. Pour un gars comme moi, ça rend la vie plus facile. [...] Il peut toutefois être dur envers certains, puisqu’il vise haut. Ses objectifs sont élevés et vous devez les atteindre.»