Je sors, je reste

Coup de cœur

Livre

Le gouffre lumineux

Photo courtoisie

Un an après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein, la comédienne Anick Lemay réunit à travers ce recueil l’ensemble des carnets qu’elle a publiés tout au long de son parcours vers la guérison. Un livre pour quiconque traverse cette lourde épreuve, de près ou de loin, alors que les mots de la comédienne vibrent de force et d’authenticité. Une effroyable aventure qui réussit à donner espoir.

En librairie depuis le 11 avril

Je sors

Lancement

Ici ou ailleurs

Photo courtoisie

Auteur-compositeur-interprète, Ales Loverde lance ce soir, dans le cadre des Week-ends de la chanson Quebecor, son tout premier EP intitulé Ici ou ailleurs. L’artiste italo-suisse nous livre une proposition de style pop rock aux couleurs festives. Le EP sera disponible dès le 12 avril.

Ce soir à 20h à la salle Claude-Léveillée, 175 rue Sainte-Catherine

Théâtre

Ombre Eurydice Parle

Photo courtoisie

Spectacle multidisciplinaire dans lequel se mêlent musique, danse et théâtre, Ombre Eurydice Parle réexplore le mythe d’Orphée sous la lumière du XXIe siècle. Écrit par l’auteure Elfriede Jelinek et mis en scène par Louis-Karl Tremblay, cette pièce tente de réfléchir plus profondément à l’image de la femme ainsi qu’à l’obsession pour l’éternelle jeunesse.

Ce soir à 20h au Théâtre Prospero, 1371 rue Ontario Est

Cinéma

Passeport pour l’univers

Photo courtoisie

Véritable documentaire sur l’histoire de l’univers, ce film projeté ce soir au Planétarium Rio Tinto Alcan propose un grand voyage dans le temps, au moment où les galaxies prenaient forme, où les systèmes solaires se constituaient. Un portrait saisissant qui nous amène à réfléchir à la place que nous occupons dans ce grand système.

Ce soir à 20h15 au Planétarium Rio Tinto Alcan, 4801 avenue Pierre-De Coubertin

Événement

L’art fait son nid

Photo courtoisie

Désormais à sa quatrième édition, l’exposition L’art fait son nid propose un véritable Happening artistique, alors que le public sera invité à assister à la création des œuvres d’art. Des œufs d’environ 90 cm de haut seront remis à douze artistes qui les utiliseront comme toiles sur lesquelles ils pourront laisser libre cours à leur inspiration.

Ce soir à 18h à la Galerie Station 16, 3523 boulevard Saint-Laurent

Cinéma

Roma

Photo courtoisie

Présenté dans le cadre du Festival du cinéma latino-américain de Montréal, Roma dresse le portrait d’Adela, une domestique qui travaille pour une riche famille de Roma, un quartier de Mexico. Réalisé par Alfonso Cuarón, Roma, un film qui revient sur l’enfance du réalisateur, a remporté trois oscars cette année.

Ce soir à 19h au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Je reste

BD

Bienvenue à l’usine

Photo courtoisie

À travers un paysage mystérieux de forêts et de montagnes, Bastien Bertine tente d’aller explorer ce qui se trame à l’intérieur d’une grande usine rouge. Des images colorées et un texte fort qui rendent compte de la réalité difficile et parfois absurde du monde du travail.

En librairie depuis le 25 mars

Télé

Mains basses sur la ville

Photo courtoisie

Écrit et réalisé par Martin Frigon, ce documentaire projeté en grande première aux Rendez-vous Québec Cinéma dresse le portrait de l’emprise qu’on eut les grandes entreprises sur nos modes de vie et sur l’organisation de notre territoire. Martin Frigon part ainsi à la rencontre des divers acteurs sociaux qui tentent aujourd’hui de leur barrer la route.

Ce soir à 20h sur les ondes d’ICI RDI

Balado

La balado de Fred Savard - Épisode 6

Photo courtoisie

Rendez-vous hebdomadaire sur l’actualité d’ici et d’ailleurs, le chroniqueur Fred Savard est à la barre de cette nouvelle balado à la fois drôle et rigoureuse. Cette semaine, l’ancien chef du Parti québécois Jean-François Lisée est un des invités de l’émission et revient sur son parcours politique.

Disponible depuis le 5 avril