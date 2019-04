La boxe: un sport en progression en Suède

Au cours des dernières décennies, la Suède a souvent été un modèle à adopter pour les politiciens québécois. Dans le domaine de la boxe, ce sont les représentants québécois qui sont en mesure de faire la leçon aux Suédois.

Comme on le sait, le hockey est le sport national de la Suède. La boxe ? Elle est encore en développement.

«C’est de plus en plus populaire et il ne faut pas oublier que ce sport a été banni dans mon pays pendant 30 ans, a raconté Mikaela Lauren. Les autorités jugeaient ce sport trop dangereux. Il y a de plus en plus de galas avec de bonnes foules.»

Badou Jack est le boxeur suédois le plus connu sur la planète. Il a été champion du monde et il a été impliqué dans plusieurs combats d’envergure. Chez les femmes, la palme revient à Lauren.

«Je suis la plus reconnue chez les femmes en raison de mes frasques, mais aussi parce que j’ai été championne du monde à six reprises, a souligné la prochaine opposante de Marie-Ève Dicaire. La boxe féminine est en progression dans mon pays. On a plusieurs boxeuses de talent et ça va aider les prochaines générations.»

En pleine progression

Lauren est l’une des premières pionnières de la boxe féminine. Elle est encouragée par l’évolution de sa discipline depuis quelques années.

«Je suis très excitée par ce qui arrive. Elle est en pleine progression. J’ai tenté d’aider à la populariser en faisant les manchettes pour mes frasques et mes performances, a-t-elle souligné. Les gens ne veulent pas de combats ennuyants. Ce n’est pas de cette façon que tu vois ton nom dans les journaux.

«Aujourd’hui, je suis heureuse de voir que la boxe féminine a des ambassadrices comme Claressa Shields, Cecilia Braekhus et Christina Hammer. C’est très positif.»