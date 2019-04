La fin de Game of Thrones sera «satisfaisante», assure l'interprète de Jaime Lannister

À quelques jours du lancement de la dernière saison de Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau, l'un des acteurs principaux de la série s'est laissé aller à quelques confidences.

Invité sur le plateau d'un des talk-shows les plus populaires aux États-Unis, «Le Régicide» a affirmé avoir été stupéfait à la lecture du script de cette huitième et ultime saison.

La fin est proche pour Game of Thrones

En attendant, les fans multiplient les théories les plus folles autour du dénouement tant redouté.

Invité sur le plateau de l'émission de talk-show de Jimmy Kimmel le 9 avril, Nikolaj Coster-Waldau, l'interprète de Jaime Lannister, a réagi à plusieurs théories populaires trouvées sur la toile par le présentateur.

Une manière de tester la réaction de l'acteur face à de potentiels divulgâcheurs.

La fin de la série dévoilée aux acteurs en 2017

Jimmy Kimmel en a profité pour demander à Nikolaj Coster-Waldau si certaines de ces théories étaient vraies, ce à quoi l'acteur a répondu : «Certaines. Mais je n'ai jamais lu une théorie qui était complète».

Ainsi, celui que l'on surnomme «Le Régicide» a déclaré à propos de la théorie selon laquelle Jamie Lannister tuerait sa soeur Cersei : «C'est une théorie. C'est logique dans un sens tout de même, si on y pense.»

Une façon de répondre sans trop se mouiller et d'éviter les foudres de HBO.

Pourtant, l'acteur danois s'est tout de même laissé à quelques confidences sur son ressenti face à la fin de la série épique.

Lors de l’interview, Nikolaj Coster-Waldau a avoué avoir appris la fin de Game of Thrones en juin 2017, soit il y a déjà deux ans de cela.

L’acteur a par ailleurs précisé que les acteurs recevaient les scénarios grâce à une application sur une tablette numérique et non plus par papier, afin d’éviter toutes fuites.

«Nous avons une app et les scénarios y sont présents, puis lorsque nous avons fini, ils disparaissent comme par magie», a-t-il précisé.

Une fin gardée bien secrète qui pourtant sera «satisfaisante», a affirmé l’acteur

«Lorsque je l’ai lue pour la première fois, j’ai été scotché», a-t-il raconté à Jimmy Kimmel.

«J’ai dit à Dan et David, les créateurs de la série: "Je ne sais pas comment vous avez fait mais je n’aurais pas pu imaginer une meilleure façon de terminer la série"».

De quoi rassurer les fans.

La série devenue mythique offrira le premier de ses six derniers épisodes ce dimanche 14 avril sur HBO.

L’univers de «Game of Thrones» ne disparaîtra pas totalement après la fin de la série puisqu’un antépisode est actuellement en développement.