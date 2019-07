3 choses importantes à connaître sur la santé digestive

Les chercheurs se préoccupent de plus en plus du rôle à la fois étonnant et complexe de l'appareil digestif. La santé digestive n’est peut-être pas la réponse à tous les maux, mais une saine digestion peut définitivement contribuer à notre bien-être. Voici 3 points importants à connaitre sur la santé digestive.

À lire aussi: Les huiles essentielles: mode d'emploi

Pour plus d'informations, rendez-vous à: https://www.vitaminesjamieson.com.

1. Le lien entre le cerveau et la flore intestinale.

On entend souvent que l’intestin est notre deuxième cerveau. De plus en plus de chercheurs se penchent sur les liens possibles entre le cerveau et la flore intestinale, cet ensemble de bactéries qui tapissent l'intestin. Certaines études suggèrent même que le microbiote, autre nom donné à la flore, entretienne un dialogue continu avec le cerveau.

Le ventre est souvent appelé « le quartier général des émotions ». Qui n'a jamais eu l'estomac noué lors d'un trouble émotif? Selon plusieurs chercheurs, les bactéries du microbiote interagiraient avec notre système nerveux et pourraient ainsi influencer notre humeur et notre comportement.

Ça implique beaucoup d’organes la digestion : l’œsophage, l’estomac, l’intestin, le pancréas et le foie. Leur rôle est de permettre l’absorption des nutriments que l’on mange.

2. Les probiotiques et l’impact du stress

Donc dans nos intestins, il y a des neurones, mais aussi beaucoup de bactéries. Des bonnes et des moins bonnes. Les bonnes bactéries, on les appelle aussi probiotiques. On peut en consommer, mais on en retrouve aussi naturellement dans notre corps.

Notre flore intestinale joue un grand rôle de digestion et de protection. Elle est même très liée à notre système immunitaire, d’où l’importance d’avoir une flore intestinale en santé.

3.Une alimentation saine et variée

Pour avoir un système digestif en santé, il faut avoir une alimentation saine. Tout commence à l’épicerie. Les champions de la régularité : les légumineuses. Mais d’autres aliments aident, comme les céréales, les fruits et légumes, le yogourt probiotique et l’eau.

Il est aussi suggéré de cuisiner davantage. Quand on cuisine, on sait ce qu’il y a dans notre assiette. Le résultat est généralement plus santé, moins salé et moins sucré. On peut se permettre quelques excès de temps en temps, mais pas quotidiennement. Il faut être discipliné et attentif pour maintenir une bonne santé digestive.