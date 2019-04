Les Islanders s’imposent d’entrée de jeu

Josh Bailey a marqué en prolongation et les Islanders de New York ont pris une avance de 1-0 dans leur série de premier tour contre les Penguins de Pittsburgh en l’emportant par la marque de 4 à 3, mercredi, au Nassau Coliseum.

Mathew Barzal est à l’origine du but, lui qui a déjoué le gardien Matt Murray avant de tirer sur le poteau. Bailey a envoyé le retour dans le but.

Justin Schultz est celui qui avait forcé la tenue de la période supplémentaire pour les Penguins en marquant avec moins de deux minutes à faire au dernier tiers.

Jordan Eberle s’est aussi illustré chez les Islanders en inscrivant un but en plus de préparer la réussite de Brock Nelson.

Le défenseur Nick Leddy a été l’autre buteur des vainqueurs. Alors que le pointage était égal 2 à 2, il a profité du fait que le Québécois Anthony Beauvillier bloquait la vue du gardien pour décocher un tir de la ligne bleue qui s’est frayé un chemin jusque dans le filet.

Du côté des Penguins, Phil Kessel et Evgeni Malkin ont également obtenu un but et une mention d’aide.

Robin Lehner a été solide devant la cage des Islanders, repoussant 41 des 44 tirs dirigés vers lui. Son vis-à-vis, Murray, a cédé quatre fois sur 33 lancers.

Départ canon

Les Islanders pensaient bien avoir ouvert la marque à peine 30 secondes après la première mise en jeu. Tom Kuhnhackl, un ancien des Penguins, a récupéré une rondelle libre en zone neutre avant de s’élancer en attaque et de battre Murray à l’aide d’un excellent tir dans le haut du filet. Les Penguins ont toutefois utilisé leur droit de contestation et, en allant à la reprise vidéo, les arbitres ont en effet réalisé que les Islanders étaient hors-jeu sur la séquence menant au but.

Loin de se laisser décourager, les favoris de la foule ont récidivé une minute plus tard quand Eberle a fait glisser le disque entre les jambières de Murray.

Les Islanders ont fait un retour au Nassau Coliseum cette saison en y disputant 21 matchs. Ils seront aussi en action dans leur ancien domicile pendant toute la première ronde. S’ils atteignent le tour suivant, ils devront toutefois jouer au Barclays Center, à Brooklyn. Le deuxième duel de la série aura lieu vendredi, toujours au Nassau Coliseum.