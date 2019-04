Les Rays poursuivent sur leur lancée

Les Rays de Tampa Bay ne cessent de surprendre, eux qui l’ont emporté par le pointage de 9 à 1, mercredi à Chicago, face aux White Sox.

Complétant ainsi un balayage de trois matchs dans la «Ville des vents», la formation floridienne a porté sa fiche à 10-3 depuis le début de la saison. Les Rays dominent ainsi la section Est de la Ligue américaine.

Dans la rencontre de mercredi, le partant Tyler Glasnow (3-0) a déjà signé sa troisième victoire de la saison. En six manches, il n’a permis aucun point, cumulant par ailleurs 11 retraits au bâton. Glasnow a alloué seulement deux coups sûrs et un but sur balles.

À l’attaque, les deux premiers frappeurs de la formation offensive, Austin Meadows et Tommy Pham, ont produit chacun trois points. Ils ont d’ailleurs donné le ton à la rencontre quand, après un simple de Meadows pour entamer le match, Pham a réussi un circuit de deux points.

En quatrième manche, Meadows et Pham ont chacun frappé la longue balle, coup sur coup. Il s’agissait pour Pham de ses deux premiers circuits de la saison. De son côté, Meadows mène les Rays avec quatre «bombes» depuis le début de la campagne.

Circuits pour Machado et Pillar

Parmi les autres matchs disputés mercredi, Manny Machado a frappé son troisième circuit de la saison pour aider les Padres de San Diego à vaincre les Giants, à San Francisco, par le pointage de 3 à 1.

Dans la défaite, l’ancien voltigeur des Blue Jays Kevin Pillar a obtenu une deuxième longue balle dans l’uniforme des Giants. Il avait aussi réussi un grand chelem, lundi, dans une autre défaite face aux Padres.