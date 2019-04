Monoxyde de carbone: 25 personnes envoyées à l’hôpital

En 48 heures, 25 personnes ont été transportées au centre hospitalier en raison de crainte d’intoxication au monoxyde de carbone à Laval, Terrebonne, Repentigny et les environs.

La nuit dernière, deux familles de Laval qui avaient entré des barbecues au charbon de bois dans leur logement pour se chauffer et cuisiner ont respiré du monoxyde de carbone. Les incidents sont survenus à 1h et 3h du matin.

«Il s’agit d’une famille avec trois adultes et deux enfants et d’une autre famille avec deux adultes et trois enfants. C’est encore une fois dû à des barbecues l’intérieur, des charbons de bois», informe le chef de division des opérations du Service des incendies de Laval, Sylvain Gariépy.

Dans l’une des familles, un enfant a été intoxiqué, tandis que dans la seconde famille, un adulte a souffert d’intoxication. Toutefois, les dix occupants des logements ont été transportés à l’hôpital par mesure préventive.

Toujours à Laval, «un adulte a failli mourir en raison de son intoxication au monoxyde de carbone dans la nuit de lundi à mardi. Cette fois, c’est dû à une génératrice», précise Sylvain Gariépy.

En 48 heures, 18 personnes ont été transportées au centre hospitalier en raison d’intoxication au monoxyde de carbone ou de craintes d'intoxications.7 cas dans Laurentides et Lanaudière

D’autres intoxications au monoxyde de carbone ont aussi été rapportées aux autorités. Selon Sylvain Dufresne, coordonnateur de la Sécurité civile pour la ville de Terrebonne, cinq à sept personnes à Terrebonne, Repentigny et les environs ont été envoyées à l’hôpital en raison d’intoxications au monoxyde de carbone.

Sylvain Gariépy fait une mise en garde importante aux gens privés d’électricité par rapport aux barbecues qu’ils seraient tenté d’entrer dans leur logis. «C’est très dangereux. Je vous en pris ne faites pas ça. Vous jouez avec votre sécurité.»