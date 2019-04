Normandin veut construire cinq hôtels

Normandin appuie sur le champignon pour développer sa division hôtelière. La direction projette la construction de cinq nouveaux hôtels au cours des prochaines années afin de doubler son nombre de chambres à travers la province.

«On regarde pour ajouter des établissements hôteliers dans la grande région de Québec, dans le bas du fleuve et en Beauce. Nous voulons construire environ 300 chambres sur des sites où nous possédons déjà des restaurants», indique au Journal Denis Pigeon, président et chef de la direction du Groupe Normandin.

L’investissement total pourrait atteindre les 40 millions $ et permettre la création d’environ 75 emplois. L’expansion du groupe se réalisera sous la bannière N Hôtel, précise la direction. D’ici sept ans, l’objectif est de posséder un portefeuille avec plus de 600 chambres. La prochaine pelletée de terre devrait se faire en 2021.

«Dans notre prochaine vision pour nos hôtels, on veut avoir des restaurants annexés à nos établissements. On souhaite offrir une formule de 50 à 60 chambres avec un bon rapport qualité-prix», explique M. Pigeon. «Pour nos restaurants, on vise deux ouvertures par année. On pense qu’il reste une trentaine de régions au Québec où un Normandin pourrait vivre», poursuit-il, fermant la porte pour le moment à une possible expansion à l’extérieur de la province.

Troisième hôtel

Mercredi, le Groupe Normandin a inauguré l’Hôtel & Suites Normandin , anciennement connu comme l’Hôtel Bernières. Situé à Lévis, le nouvel établissement compte 99 chambres, un spa, une salle d’entraînement ainsi que six salles de réunion. La cure de jouvence de l’édifice a nécessité un investissement de 20 millions $ et elle a entraîné la création d’une trentaine d’emplois.

Le Groupe Normandin possède aujourd’hui 309 chambres dans la grande région de Québec. Les autres établissements étant situés près du boulevard Pierre-Bertrand et à Beauport (N Hôtel Québec).

L’enseigne Normandin a vu le jour en 1969 dans le quartier Neufchâtel. La famille compte aujourd’hui 2700 employés et le chiffre d’affaires de l’entreprise oscille aux alentours des 130 millions $.

Récemment, le Groupe Sportscene, qui possède entre autres les établissements La Cage, brasserie sportive, aurait démontré de l’intérêt pour acquérir Normandin. La direction a répondu qu’elle n’était pas à vendre.

Normandin en chiffres