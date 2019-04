Pannes de courant: Geneviève Guilbault visite le Centre des opérations gouvernementales

Toutes nos équipes de @hydroquebec et @secpubliqueqc sont mobilisées pr rétablir le réseau et aider les municipalités et citoyens affectés par les pannes survenues dans certaines régions du Qc. Si vous êtes touchés par ces pannes, de l’aide est disponible partout. #polqc #assnat pic.twitter.com/YvUWpzv44g