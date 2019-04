Plusieurs dinosaures aux enchères d'ici juin

PARIS | Quatre squelettes de dinosaures du Jurassique et du Crétacé supérieurs (entre 72 et 161 millions d'années) seront proposés aux enchères le 16 avril à Paris, a annoncé mercredi l'hôtel Drouot qui accueillera cette vente.

Estimés entre 600 000 et 700 000 euros (plus de 1 million de dollars canadiens), un Ornitholeste, l'un des plus agiles et féroces carnivores, et un Othnielia, dinosaure herbivore, découverts dans le comté de Johnson, dans le Wyoming aux États-Unis, seront proposés ensemble dans une scène de combat.

Un autre couple formé par un Hypacrosaure à crête et son petit, découverts dans le Montana, sont également au catalogue avec une estimation haute de 900 000 euros.

Au cours des mêmes enchères, seront proposées onze pierres extra-terrestres, dont un fragment de Lune tombé sur Terre il y a plusieurs centaines d'années et pesant 371 grammes.

Estimé jusqu'à 45 000 euros, une impressionnante trace d'ammonite, un mollusque céphalopode, relatant le chemin parcouru par l'animal au fond de la mer sur treize mètres il y a près de 150 millions d'années, sera également mise aux enchères après trois jours d'exposition publique du 13 au 16 avril, à l'hôtel Drouot.

En juin, Paris accueillera aussi la vente d'un dinosaure herbivore du Jurassique, cousin du Diplodocus, présenté dressé sur ses pattes arrières, avec 2 millions d'euros d'estimation haute.

En novembre, deux squelettes de dinosaures, un Allosaurus et un Camptosaurus, estimés chacun entre 500 000 et 800 000 euros, n'ont pas trouvé preneur, les prix de réserve n'ayant pas été atteints, alors qu'un expert avait contesté la formulation des notices de présentation des deux spécimens.