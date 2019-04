[QUIZ] Quelle piste de trekking est faite pour vous?

Quiz

La Piste des Incas, Pérou. La Piste des Incas s’échelonne sur une quarantaine de kilomètres à travers les Andes. En quatre jours et trois nuits, vous suivrez les traces du mythique sentier Inca en passant au travers de ruines fascinantes, de forêts luxuriantes et de crêtes montagneuses avant d’arriver au célèbre site du Machu Picchu.

Laugavegur, Islande. Laugavegur offre un point de vue unique sur les magnifiques paysages nordiques islandais. En seulement 55 kilomètres de trekking, vous pourrez apercevoir des rivières de glaciers, des plages de sable noir, des geysers et des volcans. Assurez-vous toutefois d’être bien équipé : les températures imprévisibles de l’Islande ne rendront pas votre tâche facile!

Le mont Blanc, Europe. Le Tour du mont Blanc est l’une des plus célèbres pistes de randonnée du monde. L’arpenter signifie traverser l’Italie, la Suisse et la France en une semaine à peine. On y croise des routes rocailleuses et des prairies alpines sublimes. Si vous aimez le confort, vous serez ravi de croiser chaque soir des auberges où vous pourrez bien manger, bien boire et surtout bien dormir.

Le sentier des Appalaches, États-Unis. Nombreux sont les randonneurs d’expérience qui rêvent de conquérir le Sentier des Appalaches de l’est des États-Unis. L’expérience complète est ardue physiquement et mentalement: il vous faudra environ six mois pour vous rendre au fil d’arrivée. Durant votre périple, vous transporterez votre équipement de camping et serez totalement autosuffisant. Novices s’abstenir!

