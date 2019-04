Rapport sur l’avenir du parc Jean-Drapeau: Un accueil très favorable, dit Luc Ferrandez

Le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez a réservé un accueil très favorable au rapport issu de la consultation sur l’avenir du parc Jean-Drapeau, qui propose un retour du balancier vers la nature.

«On reçoit extrêmement favorablement le rapport de l’OCPM sur le parc Jean-Drapeau, a déclaré l'élu d'Ensemble Montréal. Les Montréalais s’expriment avec une voix claire et forte. Ils veulent ravoir un parc. Ils veulent que l’aspect insulaire soit ramené. Ils veulent que le verdissement, que la plantation d’arbres, que la préservation de la nature fassent partie de la réponse de la Société du parc Jean-Drapeau et de la Ville de Montréal».

Selon le responsable des grands parcs au comité exécutif, des discussions avec les organisateurs de festivals, comme Evenko, s’imposent, notamment lors du renouvellement des contrats, afin de préserver les espaces naturels. «Maintenant, on n’arrive plus à les confiner sur un site», a critiqué M. Ferrandez.

Sources de revenus

Le président du conseil d’administration de la Société du parc Jean-Drapeau, Renaud Coulombe, réserve aussi un bon accueil au rapport, en vue dans l’élaboration du futur plan directeur d’aménagement et de développement du parc qui devrait voir le jour l’automne prochain. Cela dit, pour mettre en oeuvre les recommandations de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), les moyens devront être au rendez-vous.

Si on veut «se doter d’un parc à la hauteur des attentes exprimées» et «concrétiser le plan directeur», «il faut en avoir les moyens», a-t-il dit au «24 Heures», sans avancer de chiffre précis. Le budget d’exploitation annuel s’élève à environ 25 millions $, mais de nouveaux projets vont nécessiter de l’argent supplémentaire.

«On est en train d’explorer des stratégies alternatives de financement», comme des levées de fonds citoyennes ou la mise sur pied d'une fondation, a évoqué M. Coulombe.

Stationnement

Le rapport paru le 10 avril suggère de diminuer l’espace réservé au stationnement des voitures. Or, ces stationnements sont une source de revenus. «Si on coupe ces revenus pour mettre des arbres, nous, on souhaite que ça se produise, mais il va falloir trouver des revenus ailleurs à ce moment-là», a signalé M. Coulombe.

La même logique est valable pour les grands événements, sachant que le rapport suggère de rétablir un meilleur équilibre entre l’événementiel et la sauvegarde du patrimoine bâti et du milieu naturel.

«Je pense qu’il faut arriver avec des solutions innovantes avant de pouvoir dire qu’on va pouvoir retirer du stationnement», a toutefois tempéré M. Ferrandez. Selon lui, la réduction des places de stationnement ne sera pas facile, notamment parce que cela exigera des négociations avec le Casino de Montréal et Six Flags, propriétaire du parc d'attractions La Ronde.

Par ailleurs, «il faut travailler sur une nouvelle gouvernance», a indiqué M. Ferrandez, ce qui fait écho à une recommandation du rapport. «Il faut faire [...] confiance au conseil d’administration que nous avons nommé et il faut exiger d’eux des résultats».

M. Ferrandez et M. Coulombe ont tous deux insisté sur l’importance de mettre le parc à l’abri de pressions externes et de rester fidèle au futur plan directeur.