Rory McIlroy: conquête suprême

AUGUSTA | Au sommet de sa forme, Rory McIlroy cherche à trouver la pièce manquante à sa collection qu’il n’a jamais saisie au Augusta National. Un veston vert, c’est tout ce qu’il manque au Nord-Irlandais pour entrer dans l’histoire.

Champion de l’Omnium américain en 2011, de l’Omnium britannique en 2014 et double vainqueur du Championnat de la PGA (2012 et 2014), le golfeur de 29 ans veut compléter son Grand Chelem.

Il a souvent mordu la poussière au Tournoi des Maîtres. En 2011, le meneur à l’issue de chacune des trois premières rondes a glissé avec un score final de 80, le reléguant au

15e rang. En 2015, il était dans la course à -12, mais il s’était buté à un Jordan Spieth impérial. En 2017, il a pris le 7e rang. Et l’an dernier, il s’est effondré en ronde finale aux côtés de l’éventuel champion, Patrick Reed. « Rory » est zéro en quatre depuis qu’il cherche à compléter son Grand Chelem.

Cette fois, il n’entend pas à rire. Bien qu’il ait évoqué la patience pour mettre le grappin sur ce veston, il le désire plus que tout. Il est débarqué à Augusta fort du meilleur début de saison de sa carrière avec au passage le titre du Championnat des joueurs du circuit de la PGA remporté il y a à peine un mois. À ses sept dernières sorties, il a enregistré des top 10, terminant cinq fois dans le top 5.

C’est un nouveau McIlroy qui se présente au Tournoi des Maîtres cette semaine : celui qui a trouvé l’équilibre dans sa vie, autant personnelle que professionnelle, et qui est en paix avec ce qu’il accomplit sur le parcours.

Introspection et méditation

Pour réaligner ses chakras, le vainqueur de 24 tournois en carrière a plongé dans une introspection, commencé la méditation en plus de commencer à... jongler.

« J’ai parfois fait des introspections par les années passées sans jamais m’y mettre entièrement. Je cherchais sans trop de résultats. Mais j’ai maintenant trouvé mon chemin et je m’y suis complètement engagé », a-t-il raconté.

« Il est encore tôt, mais j’ai une vie plus saine, a-t-il poursuivi. Ce n’est pas uniquement à propos de ma carrière. C’est aussi plus sain hors des parcours. J’avais besoin de prendre du recul et distinguer mes deux vies. »

Sur les conseils et recommandations de Brad Faxon, ancien golfeur du circuit de la PGA ayant remporté huit victoires, McIlroy a aussi consulté des spécialistes médicaux.

« À un certain moment l’an dernier, personne ne suivait mon corps, mes exercices et ce que je faisais. Les recommandations de Brad ont en quelque sorte été le point de départ de cette aventure. Ça fait environ neuf mois que des spécialistes m’aident et je veux que ça continue. »

Quant à la méditation ?

« Je ne crois pas que j’irai vivre avec les moines dans les montagnes du Népal pendant plusieurs mois, mais la méditation m’a permis de ramener mon esprit au bon endroit. J’ai pu me concentrer davantage, a expliqué celui qui médite une dizaine de minutes par jour, même en tournoi.

À l’aube de la ronde finale du Players, il a médité durant 20 minutes. Il a ensuite consolidé la victoire.

« Ma routine consiste maintenant à méditer, jongler et entraîner mon esprit. Il faut le faire correctement pour être dans un bon état d’esprit. »

Oui, « Rory » jongle avant une ronde ! Il le fait avec trois balles, pour l’instant. « Je suis encore une recrue », a-t-il précisé.

Attitude gagnante

Cette nouvelle attitude pourrait-elle lui permettre d’enfiler le veston vert ? Tout dépend des esprits du Augusta National. McIlroy possède tous les outils pour conquérir ce parcours qui lui en a fait baver depuis sa première présence en 2009. Il est puissant, précis, créatif, délicat et s’il peut maîtriser son fer droit sur ces mystérieux verts ondulés, il sera très dangereux.

Que ce soit Justin Rose, menaçant à Augusta depuis plusieurs années, ou Tiger Woods, qui s’y sent comme à la maison, les performances du Nord-Irlandais inspirent confiance pour les quatre prochains jours.

La forme y est, l’esprit aussi. C’est peut-être son moment.

► 83e Tournoi des Maîtres

Terrain : Augusta National

Augusta National Lieu : Augusta, Géorgie

Augusta, Géorgie Architectes : Alister MacKenzieet Robert Tyre Jones Jr. en 1932

Alister MacKenzieet Robert Tyre Jones Jr. en 1932 Champion en titre : Patrick Reed

Patrick Reed Bourse totale : 11 M$

11 M$ Normale : 72

72 Invités : 87

87 Dernier joueur à l’avoir emporté avec un oiselet au 18e : Phil Mickelson en 2004

Phil Mickelson en 2004 Plus grande avance perdue après 54 trous : 6 coups, par Greg Norman en 1996

6 coups, par Greg Norman en 1996 Dernier golfeur à avoir gagné alors qu’il était hors du top 10 après 18 trous : Tiger Woods en 2005

Tiger Woods en 2005 Meilleur score cumulatif sur les normales 3 : –5, Jack Nicklaus en 1965 et Craig Wood en 1941

–5, Jack Nicklaus en 1965 et Craig Wood en 1941 Plus haut couperet depuis 2000 : +8 (2007)

+8 (2007) 11 h 04 : Tiger Woods, Jon Rahm, Haotong Li

Tiger Woods, Jon Rahm, Haotong Li 13 h 49 : Phil Mickelson, Justin Rose, Justin Thomas

Phil Mickelson, Justin Rose, Justin Thomas 1959 : De 1959 à 1965, Arnold Palmer et Jack Nicklaus se sont livré de furieuses batailles. Dans six de ces sept éditions, ils occupaient la tête ou la partageaient après 36 trous.

De 1959 à 1965, Arnold Palmer et Jack Nicklaus se sont livré de furieuses batailles. Dans six de ces sept éditions, ils occupaient la tête ou la partageaient après 36 trous. 9 : plus haut score à l’intimidant premier trou.

Record établi par Ernie Els en 2016 avec ses six roulés.

Les joueurs à surveiller

Tiger Woods

43 ans | États-Unis

Présences au Masters : 22e

Meilleur résultat : Champion 1997, 2001, 2002, 2005

Top 10 à Augusta : 13

Moy. coups/score cumulatif relatif à la normale : 70,93 / -88

Justin Rose

38 ans | Royaume-Uni

Présences au Masters : 14e

Meilleur résultat : 2e en 2015 et 2017

Rondes dans les 60 : 12 de ses 60 rondes à Augusta

Score relatif à la normale depuis cinq ans : -27

Rory McIlroy

29 ans | Irlande du Nord

Présences au Masters : 11e

Meilleur résultat : 4e en 2015

Nombre de rondes sous la normale : 24 de ses 38 rondes à Augusta

Score cumulatif sur les normales 5 / normales 3 : -61 / +11

Bubba Watson

40 ans | États-Unis

Présences au Masters : 11e

Meilleur résultat : Champion 2012, 2014

Taux de verts en coups réguliers au Masters 2018 : 77,8 % (1er)

Score cumulatif sur les normales 5 / normales 3 : -71 / +19

Le plaisir avant le travail

Avant le moment de vérité, il faut bien s’amuser et souffler un peu ! C’est pourquoi il y a le traditionnel concours de normales 3 avant de passer aux choses sérieuses. Il ne fallait pas déroger à la riche tradition.

Plus de 80 golfeurs, vétérans et recrues, ont profité d’un après-midi ensoleillé en famille sur le parcours exécutif de 1060 verges, mercredi. Pour certains, dont Mark O’Meara, Shane Lowry, Devon Bling et Matt Wallace, cette journée restera à jamais gravée dans leur mémoire.

Ils ont tous réussi un trou d’un coup. Du lot, la réaction de Lowry a certainement fait fondre des cœurs. En sautant de joie, l’Irlandais a saisi sa petite fille Iris en la portant au bout de ses bras sur le tertre du second trou, long de 70 verges. Un beau cadeau d’anniversaire pour la fillette venant tout juste de célébrer son deuxième anniversaire.

« Je suis tellement heureux. Je voulais vraiment réussir un trou d’un coup sur ce parcours. C’est amusant. Selon moi, cette activité est l’une des meilleures de la semaine.

« Elle permet de décompresser avant le tournoi. Ce dernier après-midi avant un tournoi majeur est stressant. Ici, nous pouvons relaxer et profiter de la vie », a signalé Lowry, qui était accompagné de sa conjointe, Wendy, pour le moment.

Celui-ci a ainsi réalisé le cinquième trou d’un coup de sa vie, mais aussi son second à Augusta. En 2016, il avait inscrit un as au 16e trou en ronde finale.

C’est le Britannique Matt Wallace qui a remporté la compétition amicale. Il a défait en prolongation Sandy Lyle, le vainqueur du Masters en 1988. Les deux golfeurs avaient joué 22 (-5).

À noter qu’aucun golfeur ayant remporté le concours de normales 3 n’a ensuite enfilé le veston vert quatre jours plus tard.

