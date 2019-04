Sortir de la prison mentale canadienne

On sent bien que le Canada anglais ou du moins ses principaux représentants médiatiques, intellectuels et politiques se croient moralement plus évolués que les Québécois. Il faut dire que le Canada ne pêche pas par excès de modestie idéologique.

Le Canada anglais conserve à notre endroit le regard du colonisateur. Au fond de lui-même, il n’a jamais cessé de nous considérer comme un peuple vaincu, qui doit se coucher quand on lui en donne l’ordre. Le Canada nous civiliserait de l’extérieur, avec son fédéralisme et sa Charte des droits. Il nous empêcherait de persécuter les minorités qui vivent avec nous, ce que nous ferions sans son harnais.

On constate aujourd’hui ce que veut dire vivre dans un pays dont nous ne maîtrisons pas les institutions. À Ottawa­­­, on se demande déjà comment casser la loi québécoise.

Disons les choses le plus simplement du monde : les Canadiens anglais et les Québécois sont des peuples distincts, qui ne voient pas le monde de la même manière. La laïcité représente de ce point de vue un test historique. Nous sortons de la prison mentale dans laquelle le Canada nous a enfermés, en nous expliquant que nous n’avions pas le droit de faire nos choix de société. Nous décidons de nous construire à partir de nos valeurs, et non plus à partir du petit espace que le Canada anglais nous laisse. Nous réapprenons à agir collectivement.