Un duel entre les Rapids et les Sounders reporté à cause de la météo

Les mauvaises conditions météorologiques ont forcé la Major League Soccer (MLS) à reporter le match que devaient disputer les Rapids du Colorado et les Sounders de Seattle, mercredi à Denver.

Selon les prévisions météorologiques, une tempête de neige devait s’abattre sur la ville.

Le match entre les deux équipes aura plutôt lieu le samedi 7 septembre.

En début de saison, les Rapids avaient été les hôtes du match le plus froid de l’histoire de la MLS. Le 2 mars, alors que le thermomètre affichait une température de - 7 degrés Celsius et que la neige s’accumulait sur le terrain, les Rapids et les Timbers de Portland ont fait un match nul de 3 à 3.

L’arrivée tardive du printemps a probablement aussi compliqué la vie de l’Impact de Montréal, qui a dû composer avec de la pluie verglaçante lundi et de la neige mardi. Le onze montréalais présentera son premier match à domicile, samedi au stade Saputo, contre le Crew de Columbus.