Voici 27 choses à faire pendant une panne d'électricité

La tempête de lundi a secoué le Québec et des milliers de foyers doivent encore se débrouiller sans électricité. Quoi faire lorsque Netflix, Fortnite et le micro-ondes ne fonctionnent plus?

L’équipe du Sac de Chips vous a concocté une liste de choses à faire en cas de panne d’électricité...

1- Démêler tes lumières de Noël

2- Perfectionner ta technique d’avion en papier

3- Classer tes LEGO par couleur

4- Trouver une description INTELLIGENTE pour ton profil Tinder

5- Commencer à rédiger un journal intime

6- Faire un château avec des boîtes et devenir le roi de ton royaume

7- Réunir tous tes bas solitaires

8- Lire le dictionnaire

9- Apprendre par coeur le numéro de téléphone de tes amis

10- Démonter tous tes meubles Ikea et les remonter ensuite

11- Apprendre à te couper les cheveux toi-même, tu n’as qu’une seul chance

12- Manger l’entièreté de ton frigo... (oui oui même le pot de mayo)

13- Aller voir les plus belles maisons de ton quartier

14- Apprendre les paroles de La Tribu de Dana

15- Recorriger tes vieux cahiers de dictée du primaire

16- Gonfler tous les ballons de fête que tu as à la maison pour fêter ton ¼ de fête.

17- Brûler ses vieux disques de Michael Jackson pour se réchauffer

18- Compter ton nombre de grains de beauté apparent

19- Faire une guirlande de tie-wrap

20- Faire une dégustation de tes fonds de bouteille d’alcool fort louches que tes amis ont oubliés chez toi

21- Essayer de trouver la dernière décimale de PI

22- Trouver un mot pour décrire le style vestimentaire de Hubert Lenoir

23- Démystifier les mystères de la vie

24- Essayer de trouver la logique derrière le point de vue de Doc Mailloux sur le fait d’être dirigé par une femme

25- Essayer de comprendre pourquoi le printemps n’est toujours pas arrivé au mois d’avril

26- Débattre sur la laïcité du Québec entre amis

27- Apprendre à plier un drap contour