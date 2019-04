Voici la bande-annonce de «The Last Summer», ta prochaine comédie romantique préférée sur Netflix!

Avec des succès comme To All the Boys I’ve Loved Before ou The Kissing Booth, Netflix est devenu notre destination favorite pour les comédies romantiques, et The Last Summer ne fera pas exception.

Si vous l’avez déjà vécu, ou s'il s’en vient rapidement, vous savez que le dernier été avant d’entrer à l’université marque le passage de l’adolescence à l’âge adulte et qu'il est crucial.

C’est le sujet traité dans The Last Summer, qui met en vedette – tenez-vous bien – KJ Apa de Riverdale...

Maia Mitchell de Les Fosters...

et Tyler Posey de Teen Wolf!

Avec Jacob Latimore (L'Épreuve: Le Labyrinthe) et Halston Sage (La Face cachée de Margo), ils jouent ensemble un groupe d’amis qui veulent profiter de leur dernier été de liberté, tout en planifiant leur futur.

KJ Apa joue un rôle qui nous rappelle un peu Archie, puisqu’il doit choisir entre sa passion, la musique, et le désir d’avoir une carrière stable et d’étudier en finances.

Il est aussi troublé par sa relation avec sa bonne amie, jouée par Maia. Ils semblent d’ailleurs vivre un moment intime dans cette photo que KJ a publié sur Instagram...

Halston Sage vient de laisser son copain, joué par Jacob Latimore, et elle rencontre le personnage de Tyler Posey, un joueur de baseball professionnel.

Avec une distribution d’acteurs qu’on adore et une histoire intéressante qui nous touche, on a TRÈS hâte de pouvoir écouter The Last Summer.

Le film sera disponible sur Netflix le 3 mai. En attendant, voici la bande-annonce:

