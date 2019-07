4 conseils pour vous démarquer lors de votre bal des finissants

Le bal des finissants, c’est un nouveau chapitre de la vie avant de passer dans le monde adulte. Qui n’a pas envie d’y faire sensation? Voici 4 conseils efficaces pour vous démarquer lors de ce grand événement.

1. Les tendances actuelles pour trouver la robe de rêve

Parmi les coupes populaires, on retrouve la robe longue, simple en satin ouverte dans le dos, en différentes couleurs neutres comme le noir, le bourgogne ou le marine qui restent très tendance en 2019.

Si vous souhaitez vous démarquer, optez pour une coupe courte asymétrique, un modèle imprimé en osant les fleurs ou les imprimés d’animaux, les robes à paillettes et l’effet métallisé : argenté ou rose.

Les couleurs vives comme le jaune sont partout cette saison! Le néon, le corail et le vert émeraude sont aussi très prisés en 2019.

Les accessoires permettent de se démarquer, surtout si on opte pour une tenue simple.

2. Les règles d'or pour trouver le complet idéal

Depuis quelques années, les complets sont portés plus près du corps. Ce type de vêtement peut sembler inconfortable au premier essai. Par contre, les tissus sont désormais plus extensibles et vous permettront d’être plus à l’aise dans vos mouvements.

Vous préférez un look plus discret et chic? Le complet noir est la meilleure solution. Quoique le marine est tout aussi classique.

Pour se démarquer, choisissez une couleur moins traditionnelle chez les hommes : bleu indigo, bleu royal, bourgogne, vert ou encore pastel. Wow!

3. Louer au lieu d’acheter

En optant pour une location, il est possible de mettre la main sur une tenue d’un grand designer sans payer une fortune. Cette option ne permet pas de garder votre robe de bal et votre tuxedo, mais c’est une bonne façon de faire sensation sans se ruiner.

4. Une entrée remarquée

Oui les entrées remarquées sont encore tendance et plusieurs parents s’impliquent.

En 2018, on a vu une arrivée en tracteur, 2 ados sur leur cheval ou en auto de collection. Saviez-vous qu’il y a de moins en moins de limousine?

En conclusion...

Qu’on y aille pour le tuxedo, la robe de princesse, plus funky, très simple ou avec accessoire en valeur, le plus important pour se démarquer, c’est d’assumer la tenue qu’on porte. Assumer c’est rayonner. Et rayonner c’est très attirant!