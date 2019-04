6 destinations où planifier de courtes escapades

En collaboration avec

Je pars rarement pour des voyages de courte durée. Pourtant, des petites escapades le temps d’un week-end ou d’une semaine peuvent être aussi enrichissantes qu’un voyage de trois mois en sac à dos!

Faites vos valises, assurez-vous que vos assurances voyage sont en ordre et enfilez votre maillot (ou votre coupe-vent...).

Voici six lieux magnifiques à visiter lors de vos prochaines vacances au Canada ou aux États-Unis.

1. Bas-Saint-Laurent, Québec

La région du Bas-Saint-Laurent enchante avec ses paysages rocailleux, ses nombreuses plages et ses grandes bourrasques. En un week-end, on peut facilement visiter l’incontournable parc national du Bic pour profiter des activités de plein air. Aux villages de Kamouraska et de Rimouski, on se gâte avec une superbe vue sur le fleuve et des haltes gourmandes!

2. Île de Grand Manan, Nouveau-Brunswick

Au cours des dernières années, j’ai eu le plaisir d’explorer des îles idylliques un peu partout dans le monde, que ce soit à Hawaii, en Asie, en Méditerranée ou en Amérique du Sud. Un endroit m’a marqué? Eh bien, c’est chez nous, au Canada.

L’île de Grand Manan, c’est un univers en soi! Des falaises vertigineuses, le chant des baleines qui nous envoûte tandis qu’on installe notre tente en plein cœur de la brousse, la pureté de l’état sauvage, la couleur de ses couchers de soleil, des randonnées en nature d’une beauté imparable, des restaurants alléchants... le tout bordé de charmants petits villages de pêcheur!

3. Brooklyn, New York

Qui n’a pas déjà fait une escapade à Manhattan à New York? Cette destination nous réserve toujours des séjours effervescents. Par contre, bien que la célèbre île en vaille le détour, j’ai eu le plaisir d’aller découvrir ce qu’il se passe de l’autre côté du Brooklyn Bridge!

Mes incontournables: le Brooklyn Botanic Garden, qui s’étend sur 21 hectares et détient plus de 10 000 variétés de plantes, Bushwick et son street art, ainsi que le quartier de Williamsburg. Brooklyn, c’est différent, c’est cool et trendy.

4. Parc du Poisson Blanc, Ontario

Le parc du Poisson Blanc est une destination très populaire chez les amateurs de grands espaces et de camping en arrière-pays. Vous pouvez profiter d’activités nautiques comme le canot, le kayak, la baignade et même le SUP Paddle avant d’aller planter votre tente sur une des îles privées!

5. Washington, D.C.

La capitale nationale de nos voisins du sud en vaut le détour! C’est une ville complètement atypique qui étonne par son histoire, la beauté de ses monuments et la puissance emblématique qu’elle émet.

Washington c’est aussi le National Mall, le Capitole, la Maison-Blanche, le Lincoln Memorial, le Smithsonian, le Martin Luther King, Jr. National Memorial, le spectaculaire cimetière d’Arlington, le quartier branché de Georgetown et tellement plus encore!

Attachez vos tuques, peu importe la saison.

6. Parc provincial Sandbanks, Ontario

À Sandbanks, on s’offre des randonnées en nature avant d’aller profiter du comté de Prince Edward et de sa région viticole. Parfait pour un week-end à deux, que ce soit avec votre mère ou votre tendre moitié!

Alors, êtes-vous prêt à faire vos bagages? Peu importe la destination, mieux vaut y aller préparé.

Que vous partiez pour une journée ou une semaine, sachez que la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ne rembourse pas en totalité les services de santé reçus à l’extérieur de la province.

En cas de pépin, vous pourriez devoir payer de votre poche une facture considérable – évitez donc les mauvaises surprises et profitez de vos vacances bien méritées! Quittez l’esprit tranquille en souscrivant à une assurance voyage comme celle de Desjardins !